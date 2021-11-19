وزراء خارجية مصر واليونان وفرنسا وقبرص يبحثون غدا التطورات في ليبيا

يلتقي وزراء خارجية مصر واليونان وفرنسا وقبرص غدا في العاصمة اليونانية أثينا، لبحث التطورات في منطقتي شرق المتوسط والشرق الأوسط وليبيا.

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وأفادت وكالة "نوفا" الإيطالية للأنباء، بأنه من المقرر أن يبحث وزير خارجية اليونان، نيكوس ديندياس، مع نظرائه المصري سامح شكري، والفرنسي جون إيف لو دريان والقبرصي نيكوس خريستودوليديس، أيضا التطورات الأخيرة في منطقة الساحل والخليج العربي والقضية القبرصية. والتعاون في مجال الطاقة والهجرة، وتغير المناخ.

يذكر أنه في 19 أكتوبر الماضي، توافقت مصر وقبرص واليونان على ضرورة إجراء الانتخابات الليبية المقررة في 24 ديسمبر "وفقا لخارطة الطريق التي أقرها الليبيون"، وذلك خلال قمة بحضور الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، ورئيس جمهورية قبرص، نيكوس أنستاسيادس، ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس.

المصدر: "بوابة الوسط"