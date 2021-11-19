عائلة الفلسطيني المتهم باغتيال رئيس هايتي تنفي ضلوعه بالعملية

نفت عائلة رجل الأعمال الفلسطيني سمير نصري حنظل أن يكون له أي علاقة بقضية اغتيال رئيس هايتي، جوفينيل مويس، في 7 يوليو الماضي.

وقال عيسى حنظل إن شقيقه "سمير كان في الولايات المتحدة وليس له علاقة بمقتل رئيس هايتي". وناشدت العائلة وزارة الخارجية الفلسطينية بالتدخل للإفراج عن نجلها.

من جهته، قال سفير فلسطين في تركيا فايد مصطفى إن السفارة أرسلت "مذكرة مستعجلة إلى وزارة الخارجية التركية طالبتها خلالها بارسال ممثل عن السفارة إلى سجن مالتبه في اسطنبول للاطمئنان على الفلسطيني سمير حنظل".

وأصدرت السلطات التركية أمرا بالحبس المؤقت لمدة 40 يوما بحق سمير حنظل بشبهة الضلوع باغتيال رئيس هايتي، ووضعته في سجن باسطنبول.

واعتقل حنظل في مطار اسطنبول في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، حيث كان في طريقه من الولايات المتحدة إلى الأردن. وأعلنت السلطات في هايتي عن اعتقاله في وقت لاحق.

وقال وزير الخارجية الهايتي، كلود جوزيف، على حسابه في "تويتر"، إنه تحدث إلى نظيره التركي حول اعتقال حنظل، لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل، بما فيها ما إذا كانت هايتي ستطلب تسليم الرجل.

وحنظل مطلوب بموجب إشعار من الإنتربول، واحتجزته شرطة المطار لدى وصوله إلى تركيا. كما جاء في تقرير أن مسؤولي المحكمة استجوبوه في وقت لاحق وأصدروا أمرا بالحبس المؤقت لمدة 40 يوما والذي طلبته وزارة العدل التركية.

المصدر: وكالة "معا"