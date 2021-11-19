صحيفة تنقل عن خلوصي أكار نفيه وجود منطقة جغرافية تسمى كردستان في تركيا أو خارجها

نقلت صحيفة "زمان" التركية المعارضة عن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، تصريحه بعدم وجود، منطقة جغرافية تسمى كردستان سواء في تركيا أو خارجها.

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وأفيد بأن أكار أدلى بهذا التصريح "خلال اجتماع التصديق على مقترح ميزانية 2022 لوزارة الدفاع، بعد مناقشته في لجنة التخطيط والميزانية بالبرلمان".

وبدأ الموقف بتصريح لنائبة في البرلمان عن حزب الشعوب الديمقراطي تدعى تولاي هاتيموغولاري أوروتش، قالت فيه بحضور وزير الدفاع التركي: "هناك مزاعم عن استخدام أسلحة كيماوية وغاز مسيل للدموع مؤخرا في إقليم كردستان الفيدرالي".

ورد وزير الدفاع التركي على البرلمانية أوروتش، مؤكدا عدم وجود منطقة جغرافية تسمى كردستان، سواء داخل تركيا أو خارجها.

وعقب تصريح أكار، قال البرلماني عن حزب الشعوب الديمقراطي، جارو بايلان: "لماذا؟ ألا توجد كردستان العراق؟"، وعقب وزير الدفاع التركي على تساؤل بايلان، بقوله: "لا لا توجد".

ولفتت صحيفة "زمان" إلى أن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ورئيس الأركان العامة ياشار جولار، كانا زارا إقليم كردستان العراق في يناير الماضي، والتقيا مع مسعود بارزاني، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني.

كما رصدت "زمان" في هذا السياق أن إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بالحكم الذاتي حين أعلن نتائج استفتاء عام 2017 التي جاءت لصالح الانفصال عن العراق، كانت تركيا "من أبرز الدول التي أجهضت هذا الحرك إذ فرضت على الإقليم بجانب إيران حصارا شاملا، وأغلقت جميع المنافذ البرية والجوية مع أكراد العراق لدعم الحكومة المركزية في بغداد، إلى أن أعلن زعيم الإقليم السابق مسعود بارازاني تراجعه واستقالته من منصب رئيس الإقليم".

المصدر: زمان