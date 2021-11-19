واشنطن تعلق على أنباء احتجاز أمريكي بأوكرانيا بتهمة التخطيط لاغتيال وزير أوكراني
Reuters
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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها على علم بالتقارير التي تفيد باحتجاز مواطن أمريكي في أوكرانيا، بتهمة تدبيره اغتيال وزير أوكراني.
وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية يوم الخميس: "نحن على علم بالتقارير المتعلقة باحتجاز مواطن أمريكي في أوكرانيا".
وأضاف: "نتحمل مسؤوليتنا بجدية لمساعدة المواطنين الأمريكيين في الخارج، ونراقب الوضع. ونظرا لاعتبارات الخصوصية، ليس لدينا أي تعليق آخر".
المصدر: أ ف ب
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