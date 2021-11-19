واشنطن تعلق على أنباء احتجاز أمريكي بأوكرانيا بتهمة التخطيط لاغتيال وزير أوكراني

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها على علم بالتقارير التي تفيد باحتجاز مواطن أمريكي في أوكرانيا، بتهمة تدبيره اغتيال وزير أوكراني.

وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية يوم الخميس: "نحن على علم بالتقارير المتعلقة باحتجاز مواطن أمريكي في أوكرانيا".

وأضاف: "نتحمل مسؤوليتنا بجدية لمساعدة المواطنين الأمريكيين في الخارج، ونراقب الوضع. ونظرا لاعتبارات الخصوصية، ليس لدينا أي تعليق آخر".

المصدر: أ ف ب