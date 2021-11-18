 
مباشر

ألمانيا: "طالبان" أكدت التزامها بضمان وصول عاملي المنظمات الإنسانية إلى الأفغان

أخبار العالم

ألمانيا:
Reuters ALI KHARA
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rrnv

أعلنت الخارجية الألمانية أن حركة "طالبان" أكدت للوفد الألماني الهولندي المشترك التزامها بضمان إمكانية وصول العاملين في المنظمات الإنسانية الدولية إلى سكان أفغانستان بشكل آمن.

وأشارت الخارجية الألمانية إلى أن ممثلي الحكومة التي شكلتها "طالبان"، أكدوا "الالتزام بضمان وصول آمن وبدون أي عوائق للعاملين في المنظمات الإنسانية، بمن فيهم النساء، إلى السكان الذين يحتاجون إلى المساعدة".

إقرأ المزيد
"طالبان" تتعهد بحماية الآثار البوذية في أفغانستان

من جهتها، أكدت ألمانيا وهولندا عزمهما تقديم المساعدات الإنسانية للسكان في أفغانستان.

وبحث الوفد الألماني الهولندي مع ممثلي "طالبان" أيضا دعم قطاعي التعليم والرعاية الصحية في أفغانستان.

وشارك في الاجتماع السفير الألماني لدى أفغانستان ماركوس بوتزيل، والمبعوث الألماني لشؤون أفغانستان وباكستان ياسبر فيك، والمبعوث الهولندي الخاص إلى أفغانستان إيميل دي بونت.

المصدر: تاس

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا