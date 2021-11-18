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ماكرون يدعو لمواصلة الضغط على لوكاشينكو في أزمة المهاجرين

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ماكرون يدعو لمواصلة الضغط على لوكاشينكو في أزمة المهاجرين
Reuters POOL
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دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مواصلة الضغط على بيلاروس ورئيسها ألكسندر لوكاشينكو على خلفية أزمة المهاجرين على حدود الاتحاد الأوروبي.

وجاء في بيان عن قصر الإليزيه في أعقاب اتصال ماكرون بالرئيس البولندي أندجيه دودا ورئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، أن الرئيس الفرنسي "أكد على ضرورة أن تواصل أوروبا ضغطها على ألكسندر لوكاشينكو لوضع حد لهذا الوضع المفتعل الذي يعرض الكثيرين للخطر".

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وأضاف البيان أن ماكرون يدعو الاتحاد الأوروبي للعمل مع الدول التي يأتي منها المهاجرون ويصلون عبرها، ومع شركات الطيران لوقف تنقلاتهم وإعادة من لا يحق لهم الحصول على اللجوء إلى أوطانهم.

وأكد ماكرون كذلك على ضرورة تقديم المساعدة الإنسانية لطالبي اللجوء على الحدود بين بيلاروس، وبولندا وليتوانيا.

المصدر: نوفوستي

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