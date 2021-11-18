الجيش الفرنسي يعلن "تحييد" 20 جهاديا في النيجر بضربة جوية

أعلن الجيش الفرنسي أنه حيّد نحو 20 جهاديا في النيجر بضربة جوية على بعد 1.5 كيلومتر من الحدود مع مالي بمنطقة نشاط تنظيم "داعش" الإرهابي في الصحراء الكبرى.

وقال المتحدث باسم أركان الجيش الفرنسي الكولونيل باسكال ياني، إن العملية غير دورية وتخللها استخدام مروحيات قتالية وطائرات مسيرة من نوع "ريبر" ضد مجموعة من نحو أربعين جهاديا في منطقة الحدود بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو.

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وأشار إلى أن نحو عشرين مقاتلا حيدوا فيما تم تفريق الآخرين، ولا يحدد الجيش الفرنسي إجمالا ما إذا كام المقاتل المحيّد قد قُتل أو أصيب.

وبدأت باريس في يونيو بإعادة تنظيم انتشارها العسكري في منطقة الساحل، وشمل ذلك مغادرة القواعد الواقعة في أقصى شمال مالي (كيدال وتمبكتو وتيساليت)، وتقليص عديد عسكرييها في المنطقة ليصل بحلول عام 2023 إلى بين 2500 و3000 فرد، علما أنه يصل إلى خمسة آلاف حاليا.

وسلمت قوات عملية "برخان" الفرنسية الجيش المالي قاعدة تيساليت وكيدال في إطار إعادة هيكلة عملياتها في منطقة الساحل.

وتشهد العلاقات بين باماكو وباريس أخطر أزماتها منذ بدء التدخل الفرنسي في البلاد عام 2013، في وقت تدهورت العلاقات بين فرنسا القوة الاستعمارية السابقة، وشريكتها التاريخية مالي إثر انقلابين عسكريين شهدتهما مالي في الأشهر الأخيرة.

المصدر: وكالات