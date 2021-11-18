كوريا الجنوبية تسجل حصيلة قياسية جديدة في إصابات كورونا

سجلت الحصيلة اليومية لحالات الإصابة بكورونا في كوريا الجنوبية أعلى مستوى لها على الإطلاق يوم الخميس، وسط تخفيف قيود مواجهة الجائحة.

وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الخميس عن تسجيل 3.292 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 406.065.

وحسب الوكالة، يمثل عدد الخميس أعلى مستوى منذ تأكيد أول حالة إصابة بكورونا في البلاد في 20 يناير من العام الماضي، ويتجاوز الرقم القياسي السابق البالغ 3.270 إصابة المسجل في 25 ديسمبر من العام الماضي.

كما أن هذه هي المرة الأولى التي تسجل فيها الحصيلة اليومية لحالات الإصابة أكثر من 3 آلاف إصابة لليوم الثاني على التوالي.

وسجلت 29 وفاة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي وفيات الفيروس إلى 3.187.

وحتى الخميس، تلقى 42.11 مليون شخص أو 82% من سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون نسمة الجرعة الأولى من اللقاح.

وبلغ عدد الملقحين بالكامل 40.31 مليون أو 78.5%.

المصدر: "يونهاب"