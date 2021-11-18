طهران: بيان مجموعة العمل الأمريكية والترويكا الأوروبية ودول الخليج لا يستحق الرد

قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن بيان مجموعة العمل الأمريكية والترويكا الأوروبية ومجلس التعاون الخليجي حول إيران، لا يستحق الرد عليه.

ووصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده البيان بأنه ملفق واستعراضي وفاقد للشرعية لدرجة أنه لا يستحق الرد عليه.

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وأضاف أن الولايات المتحدة تحاول مرة أخرى خلق الأزمات وتجييش الأجواء ضد إيران.

وقال: "واشنطن هي الجهة التي انتهكت قرار مجلس الأمن رقم 2231 وتركت الاتفاق النووي والطرف المسؤول عن الوضع الحالي".

وتابع: "باعتبارها الدولة الوحيدة التي استخدمت الأسلحة النووية، وتمتلك تاريخا مظلما من التدخلات العديدة في الشؤون الداخلية لدول مختلفة، وكونها أكبر دولة تبيع الأسلحة والذخيرة إلى العالم، فهي تحاول مرة أخرى خلق أزمة وتحويل الأجواء ضد إيران".

واعتبر أن الدول التي يجب أن تحاسب على مغامراتها وعدوانها في المنطقة بما في ذلك غزو اليمن الذي دام سبع سنوات، لا يمكنها كيل الاتهامات الفارغة ضد الآخرين لتبرئة نفسها من مسؤولية هذه الجرائم وتشتيت الرأي العام.

المصدر: وسائل إعلام إيرانية