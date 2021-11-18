بينهم لاجئة سورية.. إرجاء محاكمة متطوعين متهمين بتسهيل الهجرة غير الشرعية في اليونان

أرجأت محكمة يونانية محاكمة 24 متطوعا بينهم لاجئة سورية، متهمين بالمساعدة على "الهجرة غير الشرعية" وأحالت القضية لمحكمة أعلى.

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وذكرت وكالة "فرانس برس" أن المتطوعين يحاكمون على مساعدتهم مهاجرين في الوصول إلى جزيرة ليسبوس اليونانية عام 2018، وبينهم الشابة سارة مارديني، وهي لاجئة سورية معروفة بإنقاذها المهاجرين في بحر إيجه.

ونقلت الوكالة عن المحامي هاريس بيتسيكوس أن المحكمة الجنائية الابتدائية في الجزيرة "قررت أنها لا تتمتع بالاختصاص للحكم في هذه القضية لأن هناك محاميا بين المتّهمين، ووفقا للقانون اليوناني ينبغي أن تحاكمه محكمة الاستئناف".

وحسب الادعاء، فإن أعضاء منظمة "المركز الدولي للاستجابة للطوارئ" كانوا يقدمون "مساعدة مباشرة لشبكات نظمت تهريب المهاجرين" بين 2016 و2018، عبر الاستعلام مسبقا عن وصولهم إلى الجزر وتنظيم استقبالهم دون تبليغ السلطات.

وكانت اللاجئة السورية مارديني تقوم بإنقاذ المهاجرين مع شقيقتها السباحة الأولمبية، إضافة إلى شاب إيرلندي يدعى شون بايندر.

وكان بايندر ومارديني قد أودعا الحبس الاحتياطي لنحو مئة يوم عام 2018، قبل أن يفرج عنهما بكفالة ويغادرا اليونان.

المصدر: "أ ف ب"