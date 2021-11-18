السفارة الروسية بلندن: لا مصداقية للتحقيق في وفاة البريطانية ستيرجيس

أكدت السفارة الروسية بلندن أن نتائج التحقيق في وفاة البريطانية دون ستيرجيس التي تقول بريطانيا إنها تعرضت للتسميم بغاز أعصاب في 2018، لن تكون لها أي مصداقية نظرا لخلفيتها السياسية.

وقالت السفارة الروسية في بيان لها يوم الخميس، إن إعلان وزيرة الدفاع البريطانية بريتي باتيل عن إطلاق التحقيق في وفاة المواطنة البريطانية ستيرجيس عام 2018 "لم يكن مفاجئا بالنسبة إلينا".

وتابعت السفارة: "كنا نتوقع هذه التطورات نظرا للأوضاع في بريطانيا، وخاصة التوجه نحو التأجيج في الأوساط السياسية البريطانية. وللأسف يؤكد ذلك افتراضنا بأن ما يشاع عن حالات التسميم المزعومة في سالزبوري وإيمزبوري، ووفاة ستيرجيس الناجمة عنها، يتطور وفق السيناريو المعروف لقضية ألكسندر ليتفينينكو".

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وأشارت إلى أن السلطات البريطانية تستخدم "التفسير المسيس" لتلك الأحداث "لتدمير العلاقات مع روسيا"، وأن "نتائج هذا التحقيق لن تكون لها أي مصداقية".

يذكر أن السلطات البريطانية اتهمت روسيا في عام 2018 بمحاولة تسميم رجل الاستخبارات السابق والعميل المزدوج سيرغي سكريبال وابنته يوليا في مدينة سالزبوري بمادة "نوفيتشوك" السامة المشلّة للأعصاب.

وادعت السلطات البريطانية أيضا تسميم مواطنين بريطانيين في مدينة إيمزبوري المجاورة، ووفاة أحدهما وهي دون ستيرجيس.

المصدر: تاس