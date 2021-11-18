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بايدن يعفو عن الديكين "بينو باتر" و"جيلي" في عيد الشكر (فيديو)

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بايدن يعفو عن الديكين
Reuters
البيت الأبيض
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أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعفو عن اثنين من الديوك الرومية من إنديانا هما "بينو باتر" و"جيلي" في عيد الشكر، استمرارا لتقليد يعود لعشرات السنين.

وظهر الديكان في مقطع فيديو قصير نشره البيت الأبيض على "تويتر" يوم الخميس.

وكان الرئيس الأمريكي الراحل هاري ترومان هو أول من يتلقى ديكا روميا من مربي الديوك الرومية في أمريكا عام 1947 في تقليد ما زال مستمرا.

وفي عام 1963 قرر الرئيس الراحل جون كنيدي إعادة هديته للمزرعة التي جاءت منها.

وكان الرئيس جورج بوش الأب أول رئيس يعفو رسميا عن ديك رومي في البيت الأبيض عام 1989.

المصدر: رويترز

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