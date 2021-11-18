"زمان": وزير تركي يمتنع عن التصفيق لأردوغان خلال كلمة له في البرلمان (صورة)

أفادت صحيفة "زمان" التركية بأن وزير الخزانة والمالية التركي لطفي علوان امتنع عن التصفيق للرئيس رجب طيب أردوغان، خلال كلمته في نواب البرلمان.

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وشدد أردوغان خلال كلمته على "رفضه رفع معدل الفائدة ومعارضته للداعمين لها" وهو ما دفع جميع النواب بالقاعة للتصفيق بحرارة في ظل امتناع الوزير، حسب الصحيفة.

وأشارت صحيفة "زمان" إلى أن كلمة الرئيس التركي تضمنت أيضا انتقادات ضمنية لعلوان بقوله: "المدافعون عن الفائدة من رفاق الدرب استمحيكم عذرا، أنا لم ولن أمضي قدما مع المدافعين عن الفائدة، سأظل أتصدى للفائدة حتى آخر لحظة لشغلي هذا المنصب وسأواصل أيضا التصدي للتضخم، سنبحث التطورات من جميع الجوانب وسنحدد خطواتنا وفقا لهذا".

وخفض البنك المركزي التركي الفائدة إلى 18 بالمئة ثم 16 بالمئة بعد أن كانت 19 بالمئة لفترة طويلة.

المصدر: صحيفة "زمان" التركية