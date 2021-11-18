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رومانيا.. مقتل 4 أشخاص وإصابة 4 آخرين بانفجار في مصنع للأسلحة

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رومانيا.. مقتل 4 أشخاص وإصابة 4 آخرين بانفجار في مصنع للأسلحة
Reuters Inquam Photos
فرق إسعاف رومانية - أرشيف
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أفادت وسائل إعلام رومانية بأن 4 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 4 آخرون بانفجار في مصنع للأسلحة في إحدى البلدات جنوبي البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الوطنية الرومانية أن الانفجار وقع بعد ظهر الخميس ببلدة بابيني بمقاطعة فالتشيا جنوبي البلاد، ونجم عن لغم مضاد للأفراد.

وأضافت أن الضحايا كانوا ثلاثة رجال وامرأة.

المصدر: أ ب

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