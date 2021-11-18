رومانيا.. مقتل 4 أشخاص وإصابة 4 آخرين بانفجار في مصنع للأسلحة
Reuters Inquam Photos
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rrkv
أفادت وسائل إعلام رومانية بأن 4 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 4 آخرون بانفجار في مصنع للأسلحة في إحدى البلدات جنوبي البلاد.
وذكرت وكالة الأنباء الوطنية الرومانية أن الانفجار وقع بعد ظهر الخميس ببلدة بابيني بمقاطعة فالتشيا جنوبي البلاد، ونجم عن لغم مضاد للأفراد.
وأضافت أن الضحايا كانوا ثلاثة رجال وامرأة.
المصدر: أ ب
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.