طهران: هدف مشاركتنا في المفاوضات النووية القادمة هو إلغاء العقوبات غير الشرعية

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن هدف بلاده من المشاركة الفاعلة في المفاوضات النووية القادمة، هو إلغاء العقوبات غير الشرعية المفروضة عليها.

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وأضاف عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي مع نظيره البولندي زبيغنيف راو، أن جميع الأطراف وصلت إلى قناعة مشتركة بأن الولايات المتحدة هي المسؤولة الرئيسية عن الوضع الراهن.

كما شكر عبد اللهيان بولندا على منحها إيران مليون جرعة من لقاح كورونا، مضيفا أنه على الرغم من العقوبات غير الإنسانية، فإن إيران أدخلت جميع اللاجئين الأفغان الذين يصل عددهم لنحو 4 ملايين شخصا ضمن حملة التلقيح العامة في البلاد.

وأكد أن طهران ترحب بأي مبادرة من قبل الدول الأخرى ولا سيما بولندا لمساعدة اللاجئين والشعب الأفغاني.

وفي إشارة إلى الأزمة الإنسانية في اليمن، ودعم إيران لإرساء السلام في هذا البلد أكد أمير عبد اللهيان أن الأزمة في اليمن "لا حل عسكريا لها" وشدد على ضرورة إنهاء الحصار الإنساني والحرب في هذا البلد".

وأشار إلى عدد قليل من الإيرانيين العالقين على الحدود البيلاروسية بعد أن وصلوا إلى هذه المنطقة بواسطة عصابات تهريب البشر في محاولة لدخول الأراضي البولندية، وأعرب عن قلق طهران تجاه مصيرهم مؤكدا عودة عدد منهم بجهود دبلوماسية وقنصلية.

وأكد وزير الخارجية الإيراني ونظيره البولندي أنهما سيواصلان العمل المشترك لحل المشكلة.

المصدر: RT