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"فايزر".. الحكومة الأمريكية طلبت 10 ملايين عبوة من عقارنا لعلاج كورونا

أخبار العالم

AP
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أعلنت مختبرات "فايزر" أن الحكومة الأمريكية طلبت منها 10 ملايين عبوة من عقارها لعلاج كورونا بقيمة 5,29 مليار دولار، شرط "حصوله على الضوء الأخضر من السلطات الصحية" في البلاد.

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وتقدمت المجموعة التي تسوق لقاحا مضادا لفيروس كورونا بالتعاون مع "بيونتيك" الألمانية الأسبوع الماضي إلى الوكالة الأمريكية للأغذية والعقاقير بطلب ترخيص عاجل لهذا العلاج المنتظر.

المصدر: أ ف ب

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