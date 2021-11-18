 
مباشر

اسرائيل توجه شكر لأردوغان

أخبار العالم

اسرائيل توجه شكر لأردوغان
AP Francisco Seco
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rrjv

أكدت إسرائيل أن رئيسها إسحاق هرتصوغ شكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على إسهامه في الإفراج عن الزوجين الإسرائيليين المعتقلين في بلده بتهمة التجسس.

وذكرت الحكومة الإسرائيلية في بيان أصدرته اليوم الخميس أن هرتصوغ، خلال اتصال هاتفي مع أردوغان جرى "في أجواء إيجابية" شكر الرئيس التركي على "مساعدته وإسهامه الشخصي في عودة الزوجين نتالي وموردي أوكنين إلى وطنهم إسرائيل".

وسبق أن اعتقل هذان الزوجان في تركيا بتهمة التجسس لتصويرهما مقر إقامة أردوغان.

ولفت البيان إلى أن أردوغان بدوره "شدد على الأهمية التي توليها بلاده إلى العلاقات مع إسرائيل التي تحظى بأهمية قصوى لضمان السلام والاستقرار والأمن في الشرق الأوسط".

ورحب هرتصوغ، حسب البيان، بسعي تركيا وإسرائيل إلى إجراء حوار شامل بشأن الملفات الثنائية والإقليمية المتعلقة بالسلام في المنطقة، واتفق الزعيمان على مواصلة اتصالاتهما.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا