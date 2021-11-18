اسرائيل توجه شكر لأردوغان

أكدت إسرائيل أن رئيسها إسحاق هرتصوغ شكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على إسهامه في الإفراج عن الزوجين الإسرائيليين المعتقلين في بلده بتهمة التجسس.

وذكرت الحكومة الإسرائيلية في بيان أصدرته اليوم الخميس أن هرتصوغ، خلال اتصال هاتفي مع أردوغان جرى "في أجواء إيجابية" شكر الرئيس التركي على "مساعدته وإسهامه الشخصي في عودة الزوجين نتالي وموردي أوكنين إلى وطنهم إسرائيل".

وسبق أن اعتقل هذان الزوجان في تركيا بتهمة التجسس لتصويرهما مقر إقامة أردوغان.

ولفت البيان إلى أن أردوغان بدوره "شدد على الأهمية التي توليها بلاده إلى العلاقات مع إسرائيل التي تحظى بأهمية قصوى لضمان السلام والاستقرار والأمن في الشرق الأوسط".

ورحب هرتصوغ، حسب البيان، بسعي تركيا وإسرائيل إلى إجراء حوار شامل بشأن الملفات الثنائية والإقليمية المتعلقة بالسلام في المنطقة، واتفق الزعيمان على مواصلة اتصالاتهما.

المصدر: RT