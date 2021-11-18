زاخاروفا ترد على انتقاد مفوضة حقوق الإنسان بمجلس أوروبا لروسيا

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن موسكو اعتمدت القانون الروسي الخاص بالعملاء الأجانب، كتدبير جوابي على قانون أمريكي مماثل.

واستفسرت زاخاروفا، خلال ردها على انتقادات مفوضة حقوق الإنسان في مجلس أوروبا دنيا مياتوفيتش لهذا القانون الروسي: هل الانتقاد موجه فقط ضد القانون الروسي أو يشمل الأمريكي المماثل؟.

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وأضافت: "أنه لأمر مؤسف، لم يسمع أحد انتقادات مماثلة من دنيا مياتوفيتش لقانون العملاء الأجانب في الولايات المتحدة. ربما لو اتخذ المسؤولون الدوليون الحريصون على حراسة حرية التعبير نفس الموقف الصارم فيما يتعلق بواشنطن، التي بدأت في عام 2017 بتطبيقه على وسائل إعلامنا، لم اضطر الروس إلى اعتماد قانون مماثل".

في وقت سابق، قالت مياتوفيتش إنها تعتزم مناقشة مع السلطات الروسية الوضع المتعلق بمركز حقوق الإنسان "ميموريال"، وقانون العملاء الأجانب الروسي.

المصدر: نوفوستي