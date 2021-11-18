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أردوغان يؤكد خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي ضرورة إعادة ترسيخ ثقافة السلام والتسامح بالمنطقة

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أردوغان يؤكد خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي ضرورة إعادة ترسيخ ثقافة السلام والتسامح بالمنطقة
Reuters
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ,نظيره الإسرائيلي، إسحاق هرتصوغ
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خلال اتصال هاتفي بينهما، أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لنظيره الإسرائيلي، إسحاق هرتصوغ، ضرورة إعادة ترسيخ ثقافة السلام والتسامح والتعايش في المنطقة.

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وبحث أردوغان وهرتصوغ هاتفيا العلاقات الثنائية وعدة قضايا إقليمية، وقث ما أفادت به وكالة "الأناضول".

وشدد أردوغان خلال الاتصال مع هرتصوغ، على "أهمية العلاقات التركية ـ الإسرائيلية من أجل الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط".

المصدر: "الأناضول"

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