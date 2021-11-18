الكرملين: اتصال رئيسي مجلسي أمن روسيا وأمريكا جاء ضمن التحضيرات لاتصال بين بوتين وبايدن

أكد الكرملين أن المكالمة التي جرت أمس بين رئيسي مجلسي الأمن الروسي والأمريكي جاءت ضمن إطار التحضيرات لإجراء اتصال جديد بين الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحفيين اليوم الخميس إن المكالمة الأخيرة بين سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيقولاي باتروشيف، ومستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك ساليفان، جاءت "ضمن إطار التحضيرات لاتصال متوقع على أعلى مستوى".

وأشار بيسكوف إلى عدم وجود أي اتفاقات محددة بين الجانبين حتى الآن بشأن موعد هذا الاتصال المتوقع، وتعهد بأن الجانب الروسي والزملاء الأمريكيين سيطلعون الرأي العام عدما سيتم التوصل إليها.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية أن المكالمة بين باتروشيف وساليفان تناولت خاصة الملف الأوكراني وأزمة المهاجرين عند حدود بيلاروس مع الاتحاد الأوروبي.

وتابع أن المكالمة جاءت تطويرا للتفاهمات التي تم التوصل إليها في القمة التي عقدت في جنيف بين بوتين وبايدن في يونيو الماضي، مضيفا أن رئيسي مجلسي الأمن الروسي والأمريكي قاما بـ"ضبط الساعة" بشأن الاتجاهات التي يتطور بها الحوار القائم حاليا بين موسكو وواشنطن، وهي الأمن الاستراتيجي والأمن السيبراني.

المصدر: "تاس"