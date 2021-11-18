وسط محادثات ميركل ولوكاشينكو.. مهاجرون على حدود بيلاروس يؤكدون عزمهم على دخول الاتحاد الأوروبي

كشف الإعلام البيلاروسي عن الأجواء السائدة بين المهاجرين العالقين على الحدود مع بولندا، إثر نبأ المحادثة الجديدة بين رئيس البلاد ألكسندر لوكاشينكو والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

وحسب الوكالة، فإن المحادثة بين لوكاشينكو وميركل، وهي الثانية منذ مطلع الأسبوع، لم يكن لها تأثير يذكر على اللاجئين المقيمين على الحدود، ما عدا جولة قصيرة من الهتافات، حيث استمروا بإشعال النيران والجلوس في الخيم ومراكز الإيواء التي أعطيت لهم.

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وأشارت المصادر إلى أن الأجواء السائدة في المخيم بالقرب من المعبر ليست إيجابية، ولكنها هادئة.

وقال لاجئ كردي من العراق للوكالة: "طالما يسمح الطقس بذلك، سنبقى هنا حتى يتم حل المشكلة"، وأضاف: "مكثنا هنا منذ عدة أيام وبعد ما عشناه، لا نريد التراجع نريد حياة مستقرة وهادئة في الاتحاد الأوروبي".

وقال لاجئ آخر: "نأمل أن تحل مشكلتنا قريبا".

وذكرت الرئاسة البيلاروسية، في بيان أصدرته الأربعاء، أن لوكاشينكو وميركل بحثا خلال المكالمة بالتفصيل قضية المهاجرين الراغبين في دخول الاتحاد الأوروبي و"توصلا إلى تفاهم معين بشأن كيفية التصرف لمواصلة المضي قدما في تسوية المسائل العالقة".

وعززت بولندا أمن الحدود ونشرت آلاف الجنود وأعلنت حالة الطوارئ في المنطقة، ووقعت صدامات مع المهاجرين الذين حاولوا اقتحام السياج الحدودي. فيما تتبادل أوروبا وبيلاروس الاتهامات بشأن الأزمة.

المصدر: "سبوتنيك"