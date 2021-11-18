نقل حوالي 900 طالب أفغاني إلى روسيا لمواصلة دراستهم

قال سفير روسيا في كابل دميتري جيرنوف، إنه سيتم قريبا نقل حوالي 900 طالب أفغاني، ضمن الرحلات الجوية الخاصة التي تنظمها وزارة الدفاع الروسية، لمتابعة دراستهم في الجامعات الروسية.

وأضاف السفير: "قريبا سيتم نقل الطلاب الأفغان المسجلين في جامعاتنا، ليتمكنوا من مواصلة دراستهم بدوام كامل. في المستقبل القريب، ستصل دفعتان جديدتان من المساعدات الإنسانية الروسية إلى مطار كابل على متن طائرات نقل تابعة لوزارة الدفاع الروسية. وستقوم هذه الطائرات بنقل الطلاب المذكورين إلى روسيا".

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المصدر: نوفوستي