 
مباشر

الأمم المتحدة تحذر من ازدياد خطر التطرف في أفغانستان

أخبار العالم

الأمم المتحدة تحذر من ازدياد خطر التطرف في أفغانستان
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rrf8

حذرت الأمم المتحدة من أن الأزمة الاقتصادية في أفغانستان "تهدد بزيادة مخاطر التطرف" فيه، مشيرة إلى تمدد تنظيم "داعش" إلى معظم الولايات الأفغانية.

إقرأ المزيد
الأمم المتحدة: أفغانستان أعطت العالم العام الجاري 320 طنا من الهروين النقي
الأمم المتحدة: أفغانستان أعطت العالم العام الجاري 320 طنا من الهروين النقي

وقالت مبعوثة الأمم المتحدة في أفغانستان ديبورا ليونز، أمام أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، إن "الوضع الحالي يهدد بزيادة مخاطر التطرف". وأضافت "إن التدهور المستمر للاقتصاد الرسمي سيوفر قوة دفع للاقتصاد غير الرسمي، بما في ذلك المخدرات غير المشروعة وتدفقات الأسلحة والاتجار بالبشر".

وذكرت إن "الشلل الراهن للقطاع المصرفي سيدفع بقوة أكبر النظام المالي للتعامل مع تبادلات غير نظامية لأموال غير رسمية وهو أمر ليس من شأنه سوى أن يساهم في تسهيل الإرهاب والاتجار بالبشر وفي المزيد من تهريب المخدرات".

وحذرت المبعوثة الأممية من أن "هذه الآفات ستصيب أفغانستان أولا، لكنها ستصيب المنطقة بعد ذلك".

كما نبهت ليونز من أن السلطة التي أرستها حركة "طالبان" في أفغانستان في أغسطس لم تتمكن حتى اليوم من الحد من تمدد تنظيم "داعش" في هذا البلد.

وتابعت قائلة: "إن التطور السلبي الرئيسي الآخر هو عجز طالبان عن تضييق الخناق على توسّع تنظيم الدولة الإسلامية".

وعلى الصعيد الإنساني حذرت المبعوثة الأممية من "أننا على شفا كارثة إنسانية يمكن تفاديها"، مشيرة إلى أن "ما يصل إلى 23 مليون أفغاني سيعانون من انعدام الأمن الغذائي".

المصدر: أ ف ب

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا