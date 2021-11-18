تايوان تنشر النسخة الأكثر تطورا من مقاتلة إف -16 في سلاحها الجوي

نشرت تايوان، اليوم الخميس، النسخة الأكثر تقدما من مقاتلة إف – 16 في سلاحها الجوي، بهدف تعزيز قدراتها الدفاعية في مواجهة التهديدات المستمرة من الصين.

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وأصدرت الرئيسة التايوانية، تساي إنغ ون، أوامر بدخول 64 طائرة مقاتلة مطورة من طراز "إف – 16 في" الخدمة في قاعدة جوية في تشيايي.

وتمثل الطائرة جزءا من إجمالي 141 طائرة من طراز إف – 16 إيه / بي في تايوان، وهو طراز قديم من التسعينيات سيتم تحديثه بالكامل بحلول نهاية عام 2023.

يأتي ذلك في وقت أصبح وضع الجزيرة فيه نقطة توتر رئيسية في العلاقة بين الولايات المتحدة والصين.

وصعدت بكين تهديدها من خلال إرسال طائرات مقاتلة في تشكيلات قتالية إلى المنطقة العازلة في تايوان جنوب غرب الجزيرة بشكل منتظم، إلى جانب مهام بعيدة المدى في غرب المحيط الهادئ.

وزادت الصين من نبرتها أيضا، حيث قال الرئيس شي جين بينغ لنظيره الأمريكي جو بايدن خلال قمتهما الافتراضية هذا الأسبوع، إن تحدي مطالبة الصين بالجزيرة يرقى إلى اللعب بالنار.