 
مباشر

اعتقال رجل هدد بوجود قنبلة في شاحنته خارج مقر الــFBI في نيويورك (فيديو)

أخبار العالم

اعتقال رجل هدد بوجود قنبلة في شاحنته خارج مقر الــFBI في نيويورك (فيديو)
الصورة من NY Daily News
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rreg

اعتقلت السلطات الأمريكية رجلا دخل إلى مكتب التحقيقات الفدرالي FBI بوسط مدينة مانهاتن في نيويورك، مدعيا أن لديه قنبلة في شاحنته، لكن عندما تم تفتيشها عثر فيها على كلب وحقيبتين.

وقالت المصادر إن الرجل الذي يدعى جيراردو تشيكو نونيز (33 عاما) "غير متزن وهو عضو سابق في الجيش الأمريك"، دخل لأول مرة إلى مبنى 26 Federal Plaza الذي يضم المكتب الميداني لمكتب التحقيقات الفيدرالي، يوم الثلاثاء، وطلب التحدث إلى مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وبحسب المصادر فقد أدلى الرجل بتصريحات غريبة وتحدث عن نظريات المؤامرة، وقد طلب منه المغادرة. إلا أنه عاد حوالي الساعة 4:25 مساء بتوقيت نيويورك يوم الأربعاء ودخل المبنى مرة أخرى وقال إن الشاحنة البيضاء المتوقفة قرب المبنى تحتوى على قنبلة.

اعتقال رجل هدد بوجود قنبلة في شاحنته خارج مقر الــFBI في نيويورك (فيديو)
الصورة من New York Post

وعلى الإثر، أغلقت السلطات المبنى واحتجزت الرجل ثم فتشت الشاحنة ليتبين أن بداخلها كلبا وحقيبتين من القماش. وقد تم اعتقاله من قبل مسؤولي مكتب التحقيقات الفدرالي ووجهت إليه تهمة القيام بتهديد إرهابي كاذب.

المصدر: NY Daily News + New York Post

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا