اعتقال رجل هدد بوجود قنبلة في شاحنته خارج مقر الــFBI في نيويورك (فيديو)

اعتقلت السلطات الأمريكية رجلا دخل إلى مكتب التحقيقات الفدرالي FBI بوسط مدينة مانهاتن في نيويورك، مدعيا أن لديه قنبلة في شاحنته، لكن عندما تم تفتيشها عثر فيها على كلب وحقيبتين.

وقالت المصادر إن الرجل الذي يدعى جيراردو تشيكو نونيز (33 عاما) "غير متزن وهو عضو سابق في الجيش الأمريك"، دخل لأول مرة إلى مبنى 26 Federal Plaza الذي يضم المكتب الميداني لمكتب التحقيقات الفيدرالي، يوم الثلاثاء، وطلب التحدث إلى مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي.

🚨🇺🇸A man detained after he walked into the New York’s #FBI headquarters and claimed to have an “IED” in a van parked nearby. pic.twitter.com/DMWLmrMhBg — Terror Alarm (@terror_alarm) November 18, 2021

وبحسب المصادر فقد أدلى الرجل بتصريحات غريبة وتحدث عن نظريات المؤامرة، وقد طلب منه المغادرة. إلا أنه عاد حوالي الساعة 4:25 مساء بتوقيت نيويورك يوم الأربعاء ودخل المبنى مرة أخرى وقال إن الشاحنة البيضاء المتوقفة قرب المبنى تحتوى على قنبلة.

الصورة من New York Post

وعلى الإثر، أغلقت السلطات المبنى واحتجزت الرجل ثم فتشت الشاحنة ليتبين أن بداخلها كلبا وحقيبتين من القماش. وقد تم اعتقاله من قبل مسؤولي مكتب التحقيقات الفدرالي ووجهت إليه تهمة القيام بتهديد إرهابي كاذب.

المصدر: NY Daily News + New York Post