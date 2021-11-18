الخارجية الفلبينية تتهم بكين بإطلاق مدافع مائية على قوارب تابعة لها

اتهمت وزارة الخارجية الفلبينية خفر السواحل الصينيين، بإطلاق مدافع مائية على قوارب فلبينية كانت تنقل إمدادات لعسكريين في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه بشدة بين البلدين.

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وقال وزير الخارجية الفلبيني تيودورو لوكسين في بيان إنه أعرب لبكين عن "غضبه وإدانته واحتجاجه" على الواقعة التي حصلت بينما كانت قوارب فلبينية في طريقها إلى آتول "سيكوند توماس"، إحدى الشعاب الحلقية المرجانية في جزر سبراتلي المتنازع عليها بين البلدين.

وأضاف "لحسن الحظ، لم يصب أحد بأذى، لكن قواربنا اضطرت لقطع مهمة نقل الإمدادات التي كانت مكلفة بالقيام بها".

ورأى أن ما قامت به بكين "غير شرعي"، مشيرا إلى أن ثلاث سفن تابعة لخفر السواحل الصينيين قطعت الطريق أمام القوارب الفلبينية وأطلقت عليها خراطيم المياه.

وتصاعدت حدة التوترات في البحر الغني بالثروات الطبيعية بعدما رصدت مئات السفن الصينية بالقرب من "ويتسون"، الشعب المرجانية المتنازع عليها والواقعة بدورها في أرخبيل سبراتلي.

وتطالب الصين بالغالبية العظمى من مياه البحر الذي يعتبر ممرا أساسيا للتجارة البحرية الدولية إذ تمر عبره سنويا بضائع بتريليونات الدولارات.

المصدر: أ ف ب