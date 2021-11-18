 
مباشر

أنطونوف: موسكو وواشنطن تتعاونان بنشاط في قضايا الأمن السيبراني

أخبار العالم

أنطونوف: موسكو وواشنطن تتعاونان بنشاط في قضايا الأمن السيبراني
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rrec

قال سفير روسيا في واشنطن أناتولي أنطونوف إن روسيا والولايات المتحدة تتعاونان بنشاط في قضايا الأمن السيبراني، لكن الجانب الأمريكي يفضل تركيز المشاورات على موضوع الابتزاز الإلكتروني.

وأعرب السفير، في حديث للصحفيين أمس، عن أمله في أن يكتسب هذا الحوار مع الوقت، طابعا شاملا.

وأضاف أنطونوف: "يجري بنشاط تنفيذ التعاون في قضايا أمن المعلومات. وقد بدأت بالفعل الاتصالات بين الخبراء من الوزارات والمؤسسات المعنية في الدولتين، وتم عقد أربع جولات من المباحثات".

إقرأ المزيد
CNN تكشف عن جهات قد تكون متورطة في الهجمات على مواقع حكومية أمريكية
CNN تكشف عن جهات قد تكون متورطة في الهجمات على مواقع حكومية أمريكية

ونوه السفير، بأن الهيئات الأمنية الروسية المختصة، قامت بقمع نشاطات مجموعات إجرامية  تستخدم البرمجيات الخبيثة، وذلك في عدة حالات محددة.

وأضاف السفير الروسي: "يتحدث زملاؤنا الأمريكيون من وجهة نظر انتقائية، ويفضلون تركيز المشاورات على قضايا الابتزاز الإلكتروني. نحن ننطلق من أن الحوار سيكتسب في النهاية طابعا شاملا، لأن مشكلة أمن المعلومات أوسع بكثير".

وأكد السفير، على ضرورة "مناقشة الأمن الرقمي فيما يتعلق بالأسلحة".

وحول احتمال لقاء الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن، قال السفير إنه يوجد لدى الجانبين تفاهم بشأن عقد الاتصال التالي بين الرئيسين، لكن من السابق لأوانه التحدث عن أي تفاصيل.

المصدر: تاس

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا