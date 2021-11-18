مسؤولة إيطالية تبحث في البحرين سبل تعزيز العلاقات بين روما والمنامة

بحثت نائبة وزير الخارجية الإيطالية خلال زيارة لها إلى البحرين، سبل تعزيز العلاقات بين روما والمنامة.

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وأعلنت وزارة الخارجية الإيطالية أن نائبة وزير الخارجية الإيطالية مارينا سيريني زارت مملكة البحرين، والتقت نائب رئيس مجلس الوزراء محمد بن مبارك آل خليفة، ووكيل وزارة الخارجية عبدالله بن أحمد آل خليفة، ومديرة إدارة الثقافة والفنون بهيئة البحرين للثقافة هلا آل خليفة، والأمينة العامة للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري.

وركزت المحادثات بين الجانبين الإيطالي والبحريني على الشراكة الثنائية، "والتي تم إرثاؤها بشكل أكبر بالتوقيع على اتفاقية إنشاء لجنة مشتركة، وقعتها نائبة وزير الخارجية الايطالي مع نظيرها في مملكة البحرين".

واستعرضت سيريني مع محاوريها الملفات الرئيسية على الأجندة الدولية في المنطقة، بما في ذلك الشرق الأوسط واليمن وسوريا وليبيا وإيران وحقوق الإنسان والمناخ.

وبمشاركة وكيل الوزارة آل خليفة، افتتحت سيريني المجلس الإيطالي-البحريني لرواد الأعمال، الذي رأى النور بفضل جهود السفيرة الايطالية في المنامة، باولا أمادي.

المصدر: "آكي"