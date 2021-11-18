رئيس وزراء بولندا: نحمي حدود الاتحاد الأوروبي بينما تمنح ألمانيا أموالا لبوتين

انتقد رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي مشروع "السيل الشمالي 2" للغاز، داعيا ألمانيا للتخلي عن المشروع والتعاون لمواجهة أزمة الهجرة على الحدود مع بيلاروس.

وقال مورافيتسكي في تصريح لصحيفة "بيلد" الألمانية: "نحمي حدود الاتحاد الأوروبي هنا في بولندا! وإذا تحدثنا عن الصورة الكبرى، لنعمل معا من أجل السلام ولا نعطي فلاديمير بوتين أموالا إضافية عبر المدفوعات مقابل الطاقة ليستمر بالتطور".

وأضاف: "يجب وقف "السيل الشمالي 2".

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وأعرب مورافيتسكي عن مخاوفه إزاء تصعيد الوضع على الحدود مع بيلاروس.

وحذر أوروبا من أزمة مهاجرين جديدة في حال فشلت في حل القضية الراهنة.

وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل قد تحدثت مع مورافيتسكي ورئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، وأكدت لبولندا تضامن ألمانيا معها على خلفية أزمة المهاجرين.

تجدر الإشارة إلى أن بولندا من بين الدول في أوروبا الشرقية التي تعارض مشروع "السيل الشمالي 2" لضخ الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق، معتبرة أن المشروع يزيد من اعتماد أوروبا على الغاز الروسي.

المصدر: "رويترز"