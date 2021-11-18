مقاطعة كندية تعلن حالة الطوارئ بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية (فيديو)

أعلنت مقاطعة كولومبيا البريطانية في كندا حالة الطوارئ، وسط توقعات بارتفاع عدد القتلى جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية التي اجتاحت أجزاء من المقاطعة.

وأكدت السلطات وفاة أحد السكان بعد أن دمرت السيول والانهيارات الأرضية الطرق في المقاطعة وعزلت عدة بلدات جبلية.

وقال رئيس وزراء المقاطعة جون هورغان: "نتوقع تأكيد المزيد من الوفيات في الأيام المقبلة...سنفرض قيودا على السفر والتأكد من وصول السلع الأساسية والخدمات الطبية وخدمات الطوارئ إلى المناطق التي تحتاجها".

@afneil - journalists have become 'PR department of Greenpeace' by failing to question extent of climate change.

Meanwhile, journalists kept quite busy by the news that #Vancouver is completely cut off from the rest of Canada by unprecedented rainfall clearly caused by Greenpeace pic.twitter.com/TM0WnhJMKN — ❄Steel Snowflake❄💙#FBNHS (@Groot66) November 17, 2021

وأدت الفيضانات والانهيارات الأرضية إلى قطع سبل الوصول إلى أكبر ميناء في البلاد في فانكوفر، مما أدى إلى تفاقم مشاكل سلاسل التوريد العالمية التي تواجه مصاعب بالفعل في التعامل مع المشكلات التي تسببها جائحة كورونا.

The Coquihalla highway is completely snapped in two. Surreal to see from the air. #bcstorm#bcfloods@GlobalBCpic.twitter.com/IRNUmlsoLl — Kamil Karamali (@KamilKaramali) November 16, 2021

وتشهد بعض المدن التي تقع في مناطق جبلية نائية لا يمكن الوصول إليها بسهولة درجات حرارة تصل إلى حد التجمد، مما يجعلها أكثر عرضة للخطر.

وقد تكون هذه الكارثة واحدة من أكبر الكوارث في تاريخ كندا.

La province de la Colombie-Britannique au canada a déclaré mercredi l’état d’urgence, inondations et glissements de terrain ont balayé certaines parties de la province. #Canada#COP26pic.twitter.com/viG0MjlP4A — Ezints (@ezints) November 17, 2021

وبعد حدوث ظاهرة تعرف باسم "نهر الغلاف الجوي" والتي تسببت في هطول ما يعادل شهرا من الأمطار في غضون يومين، يشعر المسؤولون بالقلق من هطول المزيد من الأمطار الغزيرة التي يمكن أن تغمر محطة ضخ بالقرب من مدينة أبوتسفورد التي يبلغ عدد سكانها 160 ألف نسمة إلى الشرق من فانكوفر والتي تم إخلاؤها جزئيا بالفعل.

المصدر: "رويترز"