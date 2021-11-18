مبعوثة أممية: يبدو أن وجود "داعش" في جميع ولايات أفغانستان

أعلنت المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة إلى أفغانستان ديبورا لايونز أن تنظيم "داعش" موجود "على ما يبدو" في جميع الولايات الأفغانية.

وجاء ذلك في كلمة المبعوثة الأممية أمام مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء.

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وأعربت المبعوثة عن القلق إزاء أعمال حركة "طالبان" لمحاربة تنظيم "داعش" وملاحقة المشتبه بانتمائهم إلى تنظيم "ولاية خراسان"، الفرع المحلي لـ "داعش"، والتي "يبدو أنها مبنية بشكل كبير على الاعتقالات والإعدامات خارج إطار المحكمة".

يذكر أن الجهود لمحاربة التنظيمات الإرهابية كانت جزءا من التزامات "طالبان" بموجب الاتفاق مع الولايات المتحدة لإنهاء الحضور الأجنبي في أفغانستان.

وانسحبت القوات الأمريكية من أفغانستان في أواخر أغسطس الماضي بعد 20 عاما من خوضها للعملية العسكرية على أراضي البلاد.

المصدر: "رويترز"