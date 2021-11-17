وزير الدفاع الأمريكي: لسنا متأكدين ما هي نوايا بوتين بشأن أوكرانيا

أعرب وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، عن قلق بلاده من التحركات العسكرية الروسية بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، قائلا إنه لا يعرف "ما هي نوايا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين".

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وقال أوستن، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تواصل متابعة "التصرفات المقلقة" من قبل روسيا مثل "حشد القوات" على الحدود مع أوكرانيا واختبار الأسلحة المضادة للأقمار.

وأردف: "فيما يخص حشد القوات على الحدود مع أوكرانيا، فنحن نتابع الأوضاع من كثب. لسنا متيقِّنين بالضبط ما هي نوايا السيد بوتين، لكن هذه التحركات جذبت بالتأكيد اهتمامنا وأود أن أحث روسيا على أن تكون أكثر شفافية بشأن ما يخططون له".

وأعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، يوم 13 نوفمبر، أن روسيا حشدت نحو 100 ألف مقاتل على حدود أوكرانيا.

كما قالت وزارة الدفاع الأمريكية إنها تتابع التحركات العسكرية الروسية "المثيرة للمخاوف" قرب الحدود الأوكرانية.

وثمة توتر سياسي كبير يسود العلاقات الأوكرانية الروسية منذ أحداث 2014 في كييف التي أسفرت عن انقلاب في أوكرانيا في عملية اعتمدت بشكل كبير على القوى القومية المدعومة غربيا.

ومنذ ذلك الحين تشهد منطقة دونباس شرق أوكرانيا أزمة عسكرية سياسية، كما أسفرت تلك الأحداث عن توتر بالغ في شبه جزيرة القرم التي تقطنها أغلبية روسية ليتم في مارس 2014 إجراء استفتاء شعبي صوت لصالح عودة المنطقة إلى حضن روسيا.

وأكدت روسيا مرارا أنها لم تخطط أبدا لأي تدخل عسكري في الأراضي الأوكرانية، مشددة على حقها في حشد أي قوات عسكرية في أي مكان داخل أراضيها.

المصدر: وكالات