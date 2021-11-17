إيطاليا: اعتقال شابة كوسوفية الأصل في ميلانو بتهمة الإرهاب

أعلنت مصادر أمنية إيطالية أن رجال الشرطة نفذوا أمر حجز احترازي في السجن بتهمة الارتباط بجهات تهدف إلى أنشطة إرهابية، ضد شابة إيطالية من أصل كوسوفي، تبلغ من العمر 19 عاما.

وأفادت المصادر بأن "عملية الاعتقال تأتي في نهاية نشاط تحقيقي نسقه مكتب المدعي العام في ميلانو بحكم صادر عن قاضي التحقيق في محكمة المدينة"، مشيرة إلى أن "الشابة المعتقلة انجرفت نحو التطرف عندما كانت قاصرا، إذ كانت من مؤيدي تنظيم داعش".

وقالت المصادر إن "التحقيقات التي أجراها رجال الشرطة، والتي أفضت إلى تنفيذ أمر الحبس في السجن، تنبع من معلومات استخباراتية تتعلق برجل ميليشيا يبلغ من العمر 21 عاما، هو الآخر من أصل كوسوفي ويرتبط بفلك مهاجم فيينا، فيزولاي كويتيم، والذي تزوج في يناير الماضي في ألمانيا من الفتاة المعتقلة اليوم".

وأضافت: "بعد أن أصبحت الفتاة متطرفة في سن السادسة عشرة، وكانت من أشد المؤيدين لتنظيم داعش، انتقلت مؤخرا من كوسوفو إلى ميلانو، إلى منزل شقيقها، بينما ظلت على اتصال دائم بزوجها ومع الشتات الكوسوفي المستوحى من الجهاديين".

وذكرت المصادر أنه "سيتم الإعلان عن تفاصيل العملية في مؤتمر صحفي يعقد بمقر شرطة ميلانو عند الساعة 11 صباحا، بحضور رئيس قسم مكافحة الإرهاب في مكتب المدعي العام بميلانو ألبرتو نوبيلي، المدير المركزي للشرطة الوقائية دييغو بارنتي ومدير شرطة ميلانو جوزيبي بيترونتسي".

المصدر: وكالة "آكي"