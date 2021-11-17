أردوغان: على الاتحاد الأوروبي التعامل مع تركيا من منظور استراتيجي واتخاذ خطوات ملموسة

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه على بروكسل التعامل مع أنقرة من "منظور استراتيجي" واتخاذ خطوات ملموسة في هذا الصدد.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في العاصمة التركية أنقرة، قال أردوغان في معرض حديثه عن العلاقات التركية الأوروبية: "على الاتحاد الأوروبي التعامل في علاقاته مع بلدنا من منظور استراتيجي واتخاذ خطوات ملموسة ".

وأضاف: لا ينبغي السماح للحسابات الضيقة لبعض دول الاتحاد الأوروبي بإضعاف الاتحاد وعلاقاته مع الناتو".

وفي العلاقات مع إسبانيا، أشار أردوغان إلى أن تركيا بنت حاملة طائرات بالشراكة مع إسبانيا.

وتابع أن "التصريحات الواردة من بنك BBVA الإسباني هي أكثر مؤشر ملموس على الثقة باقتصاد تركيا".

المصدر: "الأناضول"