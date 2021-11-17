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إسبانيا: نريد أن تكون تركيا جزءا من الاتحاد الأوروبي

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أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن مدريد تدعم وجود تركيا في الاتحاد الأوروبي كونها "حليفا مشتركا" للتكتل، في إشارة إلى عضوية تركيا في حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وقال سانشيز خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في زيارة رسمية يجريها إلى أنقرة: "نريد أن تكون تركيا جزءا من الاتحاد الأوروبي، فهي حليف مشترك له".

ووصل سانشيز إلى أنقرة اليوم الأربعاء، بناء على دعوة تلقاها من أردوغان.

وأفادت رئاسة دائرة الاتصال بالرئاسة التركية في بيان لها، بأن سانشيز سيشارك في القمة السابعة بين حكومتي إسبانيا وتركيا والتي ستعقد في أنقرة.

وأوضحت أن القمة التي سيشارك فيها الوزراء المعنيون من كلا البلدين، سيتم خلالها تقييم العلاقات التركية الإسبانية بكافة أبعادها، وبحث الخطوات الممكن اتخاذها لتطوير التعاون.

وأشارت أن من المتوقع خلال المحادثات تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية، وعلاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "ناتو"، فضلا عن العلاقات الثنائية.

 

المصدر: "الأناضول" + "ترك برس"

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