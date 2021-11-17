الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا: إيران تدعم "هاكرز" هاجموا منشآت حيوية للبنية التحتية الأمريكية

اتهمت الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا إيران بدعم مجموعات هاكرز نفذت هجمات سيبرانية على المنشآت المحورية للبنية التحتية الأمريكية في قطاعي الصحة والنقل.

وقالت أجهزة الأمن في الدول الـ3، بما في ذلك مكتب التحقيقات الفدرالي ووكالة أمن الفضاء السيبراني والبنية التحتية للولايات المتحدة، في بيان مشترك، إن مجموعات هاكرز نفذت منذ مارس هذا العام هجمات على "دائرة واسعة من الضحايا في قطاعات مختلفة للبنية التحتية الحوية الأمريكية، بما في ذلك قطاعي النقل والرعاية الصحية، وكذلك على منظمات في أستراليا".

وأوضحت الأجهزة الأمنية الأمريكية والبريطانية والأسترالية أن المجرمين "كانوا يركزون على نقاط الضعف المعروفة" في الأنظمة الحاسوبية.

وتابعت أن الحديث يدور عن برمجية شركتي "مايكروسوفت" و"فورتينيت" الأمريكيتين، مبينة أن الهاكرز استخدموا برامج الفدية.

المصدر: "نوفوستي" + وكالات