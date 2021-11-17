مصدر: الناشط الكوبي المعارض يونيور غارسيا يصل إسبانيا

وصل الناشط الكوبي المعارض يونيور غارسيا إلى إسبانيا، حسبما أفاد مصدر في الحكومة الإسبانية اليوم الأربعاء.

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وأوضح المصدر أن غارسيا وزوجته وصلا إلى أرض المملكة بتأشيرة سياحية.

وكان غارسيا، وهو فنان شاب من خريجي معهد الفنون الوطني في كوبا، قد أصبح أحد زعماء المعارضة في بلاده بعد احتجاجات عارمة شهدتها كوبا في يوليو الماضي.

المصدر: "تاس"