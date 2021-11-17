مقتل 3 من عناصر النخبة للشرطة الإيرانية بمواجهات مع عصابة تهريب مخدرات

أفادت وسائل إعلام إيرانية بمقتل 3 من عناصر النخبة للشرطة الإيرانية أثناء مواجهة مع عصابة تهريب مخدرات، بجنوب البلاد.

وبحسب المصادر، لقي قائد فرقة "ابوذر" لعناصر النخبة وعنصرين من الفرقة حتفهم، و جرح 6 آخرون جراء اشتباك مع عصابة مسلحة لتهريب المخدرات في المنطقة الفاصلة بين محافظة سيستان وبلوشستان ومحافظة كرمان بجنوب البلاد. وعمليات الكر والفر ما زالت مستمرة.

المصدر: RT