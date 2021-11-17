سكرتير مجلس الأمن الروسي يبحث مع نظيره الأرمني قضايا الأمن الإقليمي
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أعلن مجلس الأمن الروسي أن سكرتيره، نيكولاي باتروشيف، بحث في موسكو مع نظيره الأرمني، أرمين غريغوريان، قضايا الأمن الإقليمي.
وقال المجلس في بيان صحفي إن باتروشيف أجرى اليوم الأربعاء لقاء عمل مع غريغوريان، مشيرا إلى أن الطرفين بحثا "القضايا المتعلقة بالأمن الإقليمي، وكذلك بنود أجندة اللقاء التاسع لأمناء مجالس الأمن في البلدان الأعضاء برابطة الدول المستقلة".
المصدر: "نوفوستي"
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