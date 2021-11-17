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وزيرة خارجية إستونيا: لوكاشينكو طرح شرطين لإنهاء أزمة المهاجرين

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وزيرة خارجية إستونيا: لوكاشينكو طرح شرطين لإنهاء أزمة المهاجرين
Reuters Sergei Gapon
ألكسندر لوكاشينكو
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قالت وزيرة خارجية إستونيا، إيفا ماريا ليميتس، إن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو طرح شرطين أمام الغرب لإنهاء أزمة المهاجرين المتواصلة عند حدود بلاده مع الاتحاد الأوروبي.

وقالت ليميتس، اليوم الأربعاء، في حوار مع قناة ETV، متحدثة عن هذين الشرطين المزعومين: "إنه يريد رفع العقوبات (عن بيلاروس) والاعتراف به رئيسا لكي يواصل قيادة البلاد".

وأعربت الوزيرة عن قناعتها بضرورة إبقاء العقوبات الغربية المفروضة على بيلاروس وتشديدها بأسرع وقت ممكن، مضيفة: "من المهم من وجهة نظرنا أن يظل الاتحاد الأوروبي موحدا ويواصل ممارسة الضغط على بيلاروس بالفعل".

ويأتي ذلك في وقت لا يزال فيه بضعة آلاف المهاجرين من الشرق الأوسط الراغبون في دخول الاتحاد الأوروبي عالقين عند حدود بيلاروس مع بولندا، وسط تبادل اتهامات بين مينسك والتكتل الأوروبي بافتعال أزمة الهجرة الحالية.

المصدر: Gazeta.ru

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