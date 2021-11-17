يريفان: الجنود الأذربيجانيون الذين توغلوا في أراضي أرمينيا ما زالوا متواجدين هناك

أعلن وزير الخارجية الأرمني آرارات ميرزويان اليوم الأربعاء أن العسكريين الأذربيجانيين الذين توغلوا في أراضي البلاد ما زالوا متواجدين فيها بعد وقف إطلاق النار في المنطقة.

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وخلال لقاء مع سفراء أجانب معتمدين في يريفان قال الوزير: "لقد تم أمس، بوساطة الجانب الروسي، وقف الأعمال القتالية في الجزء الشرقي من الخط الحدودي، لكن القوات الأذربيجانية التي توغلت في أراضي أرمينيا ما زالت متواجدة في هذه المنطقة".

كما ذكر ميرزويان أن أعمال البحث عن مجندين أرمن مفقودين جارية بمشاركة الجانب الروسي.

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت وزارة الدفاع الأرمنية أنها فقدت الاتصال بـ 24 جنديا، ومقتل أحد جنودها وأسر 13 آخرين جراء الاشتباكات على الحدود مع أذربيجان يوم الثلاثاء الماضي. من جانبها أعلنت أذربيجان مقتل 7 من جنودها وإصابة 10 آخرين.

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وكانت وزارة الدفاع الأرمنية أعلنت مساء أمس الثلاثاء عن وقف إطلاق النار في الجزء الشرقي من حدود أرمينيا مع أذربيجان، مشيرة إلى أن فضل ذلك يعود إلى وساطة روسيا.

من جانبها أشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن وقف إطلاق النار تحقق بعد محادثات أجراها الوزير الروسي سيرغي شويغو مع نظيريه الأرمني والأذربيجاني.

المصدر: "إنترفاكس"