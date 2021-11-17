اعتبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أن "البلدان المتقدمة تقف على حافة أكبر كساد اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية".

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وأشار رجب طيب أردوغان إلى أنه "من الواضح أن هذا الأمر ستتبعه أزمات اجتماعية وسياسية".

وأضاف: "سنزيل آفة الفائدة المرتفعة عن عاتق شعبنا".

هذا وأعلن الرئيس أردوغان عن إضافة سفينة جديدة إلى الأسطول التركي للتنقيب عن الطاقة، ليرتفع العدد إلى 4 سفن".

المصدر: "الأناضول"