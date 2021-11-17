أردوغان: البلدان المتقدمة تقف على حافة أكبر كساد اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية
Reuters Murad Sezer
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اعتبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أن "البلدان المتقدمة تقف على حافة أكبر كساد اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية".
وأشار رجب طيب أردوغان إلى أنه "من الواضح أن هذا الأمر ستتبعه أزمات اجتماعية وسياسية".
وأضاف: "سنزيل آفة الفائدة المرتفعة عن عاتق شعبنا".
هذا وأعلن الرئيس أردوغان عن إضافة سفينة جديدة إلى الأسطول التركي للتنقيب عن الطاقة، ليرتفع العدد إلى 4 سفن".
المصدر: "الأناضول"
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