فرنسا.. المرشح الرئاسي كزافييه برتراند يؤكد أنه الوحيد القادر على هزيمة ماكرون
أكد المرشح للانتخابات الرئاسية في فرنسا، كزافييه برتراند، أن خصمه الرئيسي في الانتخابات المقبلة هو الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون، مشددا على أنه الوحيد القادر على هزيمته.
وفي مقابلة مع برنامج "LA MATINEE" عبر قناة "CNEWS" الإخبارية، قال السياسي الفرنسي إنه الوحيد القادر على هزيمة الرئيس ماكرون في الانتخابات الرئاسية.
Xavier Bertrand : «Mon adversaire principal c’est M. Macron... Je suis le seul capable de le battre» dans #LaMatinalepic.twitter.com/I9jddi9aZs— CNEWS (@CNEWS) November 17, 2021
من جهة أخرى، شدد على أن "فرنسا بلد عظيم يجب احترامها" وقال: "لا يحق للولايات المتحدة الأمريكية أو تركيا أو الجزائر عدم احترامنا".
وسأل برتراند "من هو الرئيس الحالي؟"، معبرا عن أسفه لتقاعس الحكومة عن العمل، وقال: "الرئيس لا يستمع إلى الأخبار، وليس على علم بما يحصل في الشارع، يجب علينا أن نضع حدا لهذا الاضطراب الدائم في كل مكان".
وأضاف إن الفرنسيين يريدون نتائج، فالنتائج هي المهمة وليس فقط الإرادة، و"إذا لم تكن هناك إرادة لضمان النظام الجمهوري، فلن ينجح شيء".
المصدر: CNEWS
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