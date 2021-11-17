المرض.. وجه آخر لأزمة اللاجئين الإنسانية على حدود بيلاروس وبولندا

أفادت وزارة الصحة في بيلاروس بأن 15 شخصا طلبوا في اليوم الماضي المساعدة الطبية عند معبر بروزغي على الحدود مع بولندا.

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وذكرت الوزارة أن فرق الإسعاف في المنطقة الحدودية قدمت العون لـ 15 حالة يوم الثلاثاء. وخلال الليل لجأ للفرق الطبية البيلاروسية 4 أشخاص، بينهم طفل بعمر عام واحد، وقد أُدخل مع والدته إلى مستشفى للأطفال لتلقي العلاج، وحالتهما مستقرة.

وقدمت المساعدة الطبية لثلاثة أشخاص آخرين بالغين لم تستدع حالة اثنين منهم الدخول إلى المستشفى، فيما أدخل الثالث وهو مصاب بمغص كلوي إلى غرفة الطوارئ بالمستشفى.

وأفيد أيضا في التفاصيل بنقل 6 في المجموع إلى المستشفى بينهم 4 أطفال واثنين من البالغين لتلقي العلاج في قسم الطوارئ.

المصدر: تاس