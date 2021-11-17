اتفاقية ثلاثية بين الإمارات وروسيا وكازاخستان لتطوير مركز " بايكونور كوسمودروم "الفضائي

وقعت الإمارات وروسيا وكازاخستان اتفاقية نوايا ثلاثية تعهدت فيها بإطلاق مشروع تطويرموقع إطلاق المركبات الفضائية "غاغارين ستارت" بقاعدة بايكونورالفضائية.

وتم توقيع خطاب النوايا من قبل وكالة الإمارات للفضاء ووكالة الفضاء الفيدرالية الروسية "روسكوسموس" ووزارة التنمية الرقمية والابتكار وصناعة الطيران الكازاخستانية، على هامش معرض دبي للطيران 2021 الذي يستمر حتى 18 نوفمبر.

وقع خطاب النوايا من جانب الإمارات سالم بطي القبيسي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، ومن الجانب الروسي سيرغي سافيليف، نائب المدير العام لوكالة الفضاء الفيدرالية الروسية "روسكوسموس"، ومن الجانب الكازاخستاني معالي بغداد موسين، وزير التنمية الرقمية والابتكار وصناعة الطيران بجمهورية كازاخستان.

ويضع خطاب النوايا هذا إطار عمل لإقامة تعاون أوثق في جميع المجالات ذات الصلة بالفضاء، على أساس المساواة والشراكة والمصالح المشتركة، وسيشجع على تعزيز الاستكشاف السلمي للفضاء وتبادل المعارف والخبرات وإقامة روابط جديدة في المجالات ذات الأولوية.

وستعمل الجهات الثلاثة معا لإطلاق مشاريع مشتركة، بما في ذلك تحديث موقع الإطلاق "غاغارين ستارت" في بايكونور كوسمودروم. وسيعملون معا على تسريع الجهود لإنشاء إطار قانوني لتطوير المركز الفضائي، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة مشتركة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر في موقع الإطلاق والذي سمي على اسم رائد الفضاء السوفيتي، يوري غاغارين، الذي أصبح أول إنسان يسافر برحلة إلى الفضاء الخارجي في عام 1961.

وقالت سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، رئيسة مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، إن الاتفاقية الثلاثية بين الإمارات وروسيا وكازخستان تمثل التطلعات المرجو تحقيقها والتي تنصب في دعم الاستكشاف السلمي للفضاء..

وتقوم اتفاقية النوايا على العلاقات القوية بين الدول الثلاث، وهي تأتي بعد أسابيع من توقيع وكالة الإمارات للفضاء ومؤسسة الفضاء الروسية "روسكوسموس" على إتفاقية حكومية، وذلك على هامش مؤتمر ومعرض الملاحة الفضائية في اكتوبر 2021 في مدينة دبي، لتعزيز استخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية وتوثيق التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

يشار إلى أن الإمارات وكازاخستان كانتا قد وقعتا شراكة اقتصادية استراتيجية في أكتوبر لتطوير مشاريع استراتيجية طويلة الأجل بقيمة تزيد على 6 مليارات دولار في قطاعات الطاقة والصناعة الزراعية والنقل والخدمات اللوجستية والأدوية والقطاع المالي.

المصدر: وام