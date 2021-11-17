بكين وواشنطن تتفقان على تخفيف القيود على الإعلاميين

اتفقت الصين والولايات المتحدة على تخفيف القيود المفروضة على العاملين في مجال الإعلام من كلا البلدين، ويأتي ذلك في إطار المساعي لتخفيف التوترات بين الجانبين.

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وقالت صحيفة "تشاينا ديلي" الرسمية اليوم الأربعاء إن الاتفاق تم التوصل إليه قبل القمة الافتراضية، بين الزعيم الصيني شي جين بينغ والرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بموجب الاتفاق، ستصدر الولايات المتحدة تأشيرات دخول متعددة لمدة عام واحد للعاملين في مجال الإعلام الصينيين، وستبدأ على الفور عملية لمعالجة قضايا "مدة الإقامة".

وقال التقرير إن الصين سترد بالمثل، بمنح معاملة متساوية للصحفيين الأمريكيين بمجرد أن تدخل السياسات الأمريكية حيز التنفيذ، وسيصدر الجانبان تأشيرات إعلامية للمتقدمين الجدد "وفق القوانين واللوائح ذات الصلة".

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الصينية إنها التزمت بإصدار تأشيرات لمجموعة من المراسلين الأمريكيين "شريطة أن يكونوا مؤهلين بموجب جميع القوانين واللوائح المعمول بها".

وأضافت في بيان: "سنواصل أيضا إصدار التأشيرات للصحفيين (الصينيين) المؤهلين للحصول على التأشيرة بموجب القانون الأمريكي".

كما التزمت الصين بزيادة مدة صلاحية تأشيرات وسائل الإعلام الأمريكية من 90 يوما الحالية إلى عام واحد.

المصدر: أ ب