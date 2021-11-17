مسؤولون لـCNN: إدارة بايدن لا تزال تدرس كيفية التعامل مع دورة الألعاب الأولمبية في بكين

قال مسؤولون أمريكيون، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لا تزال تدرس كيفية التعامل مع دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.

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ولفت المسؤولون، بحسب ما نقلت عنهم "CNN"، إلى أن إدارة بايدن لا تزال تدرس كيفية التعامل مع دورة الألعاب الأولمبية التي ستقام في بكين العام المقبل، بما في ذلك إمكانية المقاطعة الدبلوماسية، لكنها لم تصل إلى قرار نهائي.

وأضاف المسؤولون إن القضية لم تطرح خلال القمة الافتراضية التي جمعت بين الرئيس جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينغ يوم الإثنين.

من جهتها، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أنه من المتوقع أن يوافق بايدن قريبا على توصية بعدم إرسال مسؤولين أمريكيين إلى دورة الألعاب الأولمبية في بكين، وهذا عادة ما يقوم به البيت الأبيض في مراسم الافتتاح والختام.

ودعا المشرعون الديمقراطيون والجمهوريون، بمن فيهم رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، إلى مثل هذه المقاطعة الدبلوماسية احتجاجا على انتهاكات الصين لحقوق الإنسان.

وذهب بعض الجمهوريين إلى أبعد من ذلك، وأصروا على عدم حضور أي رياضي أمريكي، دورة الألعام الأولمبية.

المصدر: CNN