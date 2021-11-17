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نيويورك.. رجل يهدد بحرق متجر بسبب رفع أعلام إسرائيلية

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نيويورك.. رجل يهدد بحرق متجر بسبب رفع أعلام إسرائيلية
Reuters
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هدد رجل بإحراق محل لبيع خبز البيغل في شارع كوينز بمدينة نيويورك، بسبب رفع أعلام إسرائيلية داخل المتجر، بحسب صحيفة "نيويورك بوست".

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وقالت الصحيفة إن الشاب خاطب أصحاب المطعم: "أزيلوا تلك الأعلام الإسرائيلية وأغلقوا المتجر وإلا سأحرق المبنى".

وأضافت الصحيفة إن شرطة نيويورك تحقق بالأمر.

المصدر: نيويورك بوست

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