نيويورك.. رجل يهدد بحرق متجر بسبب رفع أعلام إسرائيلية
Reuters
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هدد رجل بإحراق محل لبيع خبز البيغل في شارع كوينز بمدينة نيويورك، بسبب رفع أعلام إسرائيلية داخل المتجر، بحسب صحيفة "نيويورك بوست".
وقالت الصحيفة إن الشاب خاطب أصحاب المطعم: "أزيلوا تلك الأعلام الإسرائيلية وأغلقوا المتجر وإلا سأحرق المبنى".
وأضافت الصحيفة إن شرطة نيويورك تحقق بالأمر.
المصدر: نيويورك بوست
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