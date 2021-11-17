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فرنسا: الاختبار الروسي لتدمير قمر صناعي مزعزع للاستقرار

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فرنسا: الاختبار الروسي لتدمير قمر صناعي مزعزع للاستقرار
Reuters ROSCOSMOS
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دانت فرنسا الاختبار الروسي لتدمير أحد الأقمار الفضائية السوفيتية القديمة غير المستخدمة، معتبرة إياه "مزعزعا للاستقرار" و"غير مسؤول".

وقالت وزارتا الخارجية والدفاع الفرنسيتان في بيان مشترك، يوم الثلاثاء، إن الاختبار "أمر مزعزع للاستقرار وغير مسؤول ومن المرجح أن تكون له عواقب لفترة طويلة جدا في بيئة الفضاء ولكل الأطراف العاملة في الفضاء".

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يذكر أن وزارة الدفاع الروسية أكدت يوم الثلاثاء قيامها بعملية تدمير القمر الصناعي يوم الاثنين، والذي قد أعربت بعض الدول الغربية، وخاصة الولايات المتحدة وبريطانيا، عن مخاوفها بشأنها.

وأشارت وزارة الدفاع إلى أن العملية نفذت بدقة عالية ولا تمثل أي خطر على الأقمار والمركبات الفضائية الأخرى، ووصفت التصريحات الأمريكية في هذا الصدد بأنها "منافقة"، علما بأن الولايات المتحدة والصين وبعض الدول الأخرى قد اختبرت أنظمة مماثلة في وقت سابق.

المصدر: "رويترز" + RT

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