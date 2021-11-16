فرنسا.. بدء عرض تحف "مجموعة آل ثاني" في باريس يوم الخميس

تستقبل باريس اعتبارا من الخميس وعلى مدى الأعوام العشرين المقبلة عددا من تحف "مجموعة آل ثاني" التي أُطلق عليها اسم صاحبها عضو العائلة المالكة في قطر الشيخ حمد بن عبد الله آل ثاني.

وسيستضيف مبنى "أوتيل دو لا مارين" التاريخي في باريس على مدى السنوات العشرين المقبلة جانبا من مجموعة الشيخ حمد بن عبد الله آل ثاني المؤلفة من نحو ستة آلاف قطعة في المجموع، يعود تاريخ أقدمها إلى آلاف السنين.

وأبرم اتفاق في هذا الصدد بين مؤسسة آل ثاني ومركز الآثار الوطنية الفرنسي، وأبقيت القيمة الإجمالية لاستثمار الراعي القطري "سرية"، بحسب المؤسستين اللتين لم تنفيا أو تؤكدا معلومات أوردتها وسائل الإعلام عن أنها تصل إلى نحو 20 مليون يورو.

وسبق أن عُرضت قطع من المجموعة في بعض أنحاء العالم، كنيويورك ولندن وطوكيو.

ومن بين هذه القطع رأس فرعون مصنوع من اليشب الأحمر يرجع تاريخه إلى ذروة الحضارة المصرية القديمة، وتمثال برونزي مذهب نادر من عهد أسرة هان الصينية يمثل دبا، وقلادة نادرة على شكل قناع من أعمال حضارة المايا.

المصدر: "أ ف ب"